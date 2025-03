Raidījums: no Latvijas šoferu kabatām dāsni finansē reklāmas kampaņas un konkursus

"Notikumu komplekts, ja tā var nosaukt pēdiņās. Tā ir šī attieksme no dalībniekiem. Daļēji varētu arī teikt- ka kaut kur arī "klibo" infrastruktūra,” saka Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.

Savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks norāda: "To nekādā ziņā nevar noliegt. Mēs patiešām satiksmes drošības rādītājos esam vienā no vissliktākajām vietām Eiropas savienībā. Par iemesliem – tad man jābūt burvim, lai pateiktu, kas tie ir par iemesliem. Tad mēs to jau sen būtu atrisinājuši."