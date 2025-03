"Tu jau pārāk daudz saldumus esi ēdis!" Mārtiņš Zvackis šādus izteikumus no cilvēkiem, kuri uzzina par viņam diagnosticēto pirmā tipa cukura diabētu, dzirdējis ne reizi vien. Tomēr Mārtiņam nebija teikšanas. Šī slimība viņu piemeklēja neatkarīgi no viņa izvēlēm vai darbībām. Dzīve ar to nav viegla – ikdienā regulāri jāseko līdzi slimības vadībai, proti, insulīna injekcijām, glikozes līmenim asinīs, ikdienas aktivitātēm u.c. Mārtiņš atzīst, ka ne reizi vien uznākusi vēlme visam gluži vienkārši atmest ar roku. Tomēr viņš ir atradis veidu, kā pieņemt dzīvi ar pirmā tipa cukura diabētu un palīdzēt citiem, kurus šī slimība nomāc.