"airBaltic" koncerna zaudējumi pērn – 118,159 miljoni eiro

Gada pārskatā arī atzīmēts, ka 2025.gadā kopējais apkalpoto maršrutu skaits nedaudz samazināsies saistībā ar lidmašīnu dzinēju problēmām un ierobežoto flotes kapacitāti. Tas galvenokārt ietekmēs nesen izziņotos maršrutus, piemēram, no Rīgas uz Mikonu, no Tallinas uz Hamburgu un no Viļņas uz Valensiju, kuri netiks sākti, kā arī tiks pārtraukta esošo maršrutu darbība, piemēram, no Rīgas uz Aberdīnu, Erevānu, Gēteborgu, Skopji un citiem.