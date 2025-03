Keita Midltone atgriežas sadraudzības dienas pasākumā ar glanci

Ārzemju prese informē, ka Velsas princese 10. martā piedalījās pasākumā Vestminsteras abatijā kopā ar savu vīru, princi Viljamu, vīratēvu, karali Čārlzu, un citiem karaļnama pārstāvjiem. Viņa bija tērpusies sarkanā "Catherine Walker" kleitā ar kokardes detaļām (Diānas iecienīta dizainere viņas pašas karaliskās dzīves laikā) un papildināja to ar saskaņotu sarkanu cepuri no "Gina Foster", kā arī auskariem no Diānas kolekcijas un kaklarotu, kas reiz piederēja karalienei Elizabetei.