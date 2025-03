"Rail Baltica" elektroenerģijas sistēmu Salacgrīvā un Skultē varētu izbūvēt no EK Modernizācijas fonda līdzekļiem

KEM ir izvērtējusi iespējas "Rail Baltica" projekta aktivitāšu finansēšanai no emisijas kvotu izsoļu ieņēmumiem, un kā piemērotākais noteikto vajadzību finansēšanai ir Modernizācijas fonds. Izvērtējot situāciju par fondā pieejamo finansējumu, mērķi un aktivitātēm, KEM uzskata, ka no šī fonda būtu iespējams finansēt "Rail Baltica" elektroenerģijas pārvades līnijas izbūvi, apakšstacijas pārbūvi un sadales punkta izveidi.

Šogad janvārī un februārī KEM, Satiksmes ministrijas (SM), sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" un "Rail Baltica" īstenotājas AS "RB Rail" pārstāvji Modernizācijas fonda ietvaros sagatavoja un 18.februārī iesniedza EIB investīciju priekšlikumu "Atbalsts Latvijas elektrotīkla jaudas palielināšanai" jaunas 110 kilovatu (kV) elektroenerģijas pārvades līnijas izbūvei no Skultes līdz Salacgrīvai 39 kilometru garumā, apakšstacijas "Salacgrīva" pārbūvei un sadales punkta izveidei Skultē.