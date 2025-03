"Nav tā, ka ar vēzi tev uzreiz ir kaput!" Dace Balode par savu diagnozi un stigmām, kas tracina

No privātā arhīva

Foto: No privātā arhīva

Kad ieraudzīju, ka Dacei Balodei tiek vākti ziedojumi vēža zālēm portālā ziedot.lv, daudz kas kļuva skaidrāks – piemēram, viņas frizūras maiņas pēdējos gados. Zēngalviņa Dacei izskatās eleganti, daudzi feisbukā viņai izteica pat komplimentus. Taču Dace jau četrus gadus cīnās ar vēzi. Līdz šim gan to zināja tikai ģimene un tuvākie draugi. Tagad to zina daudzi – un Dacei par to ir kas sakāms.