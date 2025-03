Salacgrīvā tuvākajā laikā plānots uz nedēļu slēgt pagaidu tiltu

Plānots, ka pagaidu tilts Salacgrīvā tiks slēgts transporta satiksmei, to novirzot pa apvedceļiem.

LVC skaidro, ka ir nepieciešams uzlabot pagaidu tilta pār Salacu stāvokli, tādēļ plānots nomainīt metāla plātnes. Esošās plātnes nepiemērotas transporta slodzes dēļ regulāri plīst, tādēļ jāveic to metināšanu, tās laikā slēdzot satiksmi.

Tāpat, lai samazinātu potenciālos sastrēgumus Salacgrīvā laikā, kad turpinās Salacas tilta būvdarbi, Salacgrīvas pašvaldības vadība ir apņēmusies pastiprināt kontroli Salacgrīvas ostā, lai panāktu, ka uz to nebrauc pārkrauts transports, kas pārkāpj atļauto svaru. Šāds transports uz Salacgrīvas ostu brauc gan no Rīgas puses, gan no Tallinas puses, uzsver LVC.