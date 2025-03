VIDEO "Gan balles, gan ballītes." Kā politiskās partijas tērē valsts finansējumu?

KNAB publiskotās atskaites par to, kā partijas izlietojušas 2023.gadā saņemto valsts finansējumu, varētu būt pirmā reize, kas sabiedrībai ļauj ieraudzīt, ko tieši partijas iesāka ar nodokļu maksātāju naudu.

Gadā, kurā nebija vēlēšanu un partijas teorētiski varētu vairāk naudas atvēlēt darbības saturiskajai nodrošināšanai, būtiskas summas aizgāja gan algām un biroju uzturēšanai, gan aģitācijas izdevumu apmaksai – acīmredzami sedzot no Saeimas vēlēšanām palikušos parādus.

Piemēram, Apvienotais saraksts (AS) no 107 tūkstošiem eiro, kas no valsts finansējuma 2023.gadā iztērēti “"aturam", pētījumiem, piemēram, socioloģiskajām aptaujām vai juridiskajiem pakalpojumiem, iztērēja mazāk nekā 15 tūkstošus eiro. Tai pat laikā lielas summas faktiski tika noēstas vai noballētas, piemēram, 4,5 tūkstošus izmaksāja viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumi Latvijas Reģionu apvienības (LRA) Ziemassvētku ballē.