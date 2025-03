Liepāja gatavojas 400. jubilejas svinībām: pilsētā būs satiksmes ierobežojumi

Līdz ar dzimšanas dienas koncertuzveduma "Personas kods: Liepāja" izskanēšanu, tiks atklāta arī liepājniekiem un pilsētas visiem iecienītā pastaiga "Izgaismotā Liepāja". Tā būs apskatāma 18.martā no plkst.21 līdz 24, 19.martā, 20.martā un 21.martā no plkst.19 līdz 23, 22.martā no plkst.19 līdz 24.