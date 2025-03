Liepājā varēs apskatīt "Straumes" iegūto "Oskaru" un citas prestižas balvas

Balvas būs aplūkojamas koncertzāles pirmajā stāvā 19.martā un 20.martā no plkst.11 līdz 17, 21.martā no plkst.11 līdz 18, 22.martā un 23.martā no plkst.10 līdz 17.

"Oskara" balvas pasniegšana bija kulminācija "Straumes" triumfa gājienam pasaules kinoindustrijas balvu sezonā. Sākot ar pirmizrādi Kannu kinofestivālā, kur filma tika atlasīta konkursam "Un certain regard" ("Īpašais skatiens"), Ginta Zilbaloža darbs piedzīvoja neticami veiksmīgu ceļu starptautiskajā festivālu apritē un līdz šim ieguvis jau vairāk nekā 70 balvas gandrīz visos kontinentos. Bez jau minētajiem nozīmīgākajiem sasniegumiem jāizceļ arī divas "Annie Awards" balvas, ko piešķir Starptautiskā animācijas asociācija Holivudā, vairāk nekā desmit dažādu ASV kinokritiķu apvienību balvas, Francijas Nacionālā kino balva "Cēzars" kategorijā "Labākā pilnmetrāžas animācijas filma" un citu respektablu ekspertu nominācijas, tostarp Britu Kinoakadēmijas "The British Academy of Film and Television Arts", kur "Straume" bija izvirzīta divās kategorijās.