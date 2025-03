Vairākus mēnešus ilgusī tiesas prāva, kas iegājusi vēsturē kā Francijas bēdīgi slavenākā seksuālās vardarbības lieta, noslēdzās pagājušā gada decembrī. Žizeles vīrs Dominiks tika notiesāts uz 20 gadiem cietumā par to, ka sazāļojis savu bijušo sievu, izvarojis viņu un gandrīz desmit gadu garumā aicinājis desmitiem vīriešu darīt to pašu. Tiesa 47 no apsūdzētajiem atzina par vainīgiem izvarošanā, divus – par izvarošanas mēģinājumu, bet vēl divus – par seksuālu uzbrukumu.