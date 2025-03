Latvija apņemas līdz 2028. gadam dubultot vietējās militārās industrijas piegādes armijai

Līdz 2028.gadam Aizsardzības ministrija (AM) plāno dubultot Nacionālo bruņoto spēku (NBS) iegādes no vietējās industrijas, sasniedzot 20% no kopējo iegāžu apjoma, teikts AM informatīvajā ziņojumā par aizsardzības industrijas un inovāciju atbalsta stratēģiju 2025-2036.gadam.