52 gadu vecumā Krasovska kļuvusi par vecmāmiņu un joprojām valkā topiņus

Vaicāta par savām sajūtām vecmāmiņas statusā, Inga skaidro, ka vēl nejūtas tā, it kā būtu vecmamma. Viņa arī apšauba, ka tāda sajūta reiz pienāks. Drīzāk priecājas par to, ka viņas bērnam tagad ir bērns. Kā apgalvo Krasovska, tad viņas meita Anete Kursīte jau no bērnības izrādījusi izteikti mātišķas iezīmes.