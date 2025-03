Zelenskis norāda: Tramps piekrīt, ka Berlīnes mūra situācija Ukrainā nav pieņemama

Runājot par pamieru, Zelenskis pauda pārliecību, ka, ja amerikāņi ļoti centīsies to panākt, viņi to izdarīs. "Jo no mūsu puses ir precīza labā griba. Un visa Eiropa, mēs visi to atbalstām. Mēs no neviena nebaidāmies, mēs to visu iziesim, bet pašlaik ir vieglākais moments - diplomātisko centienu moments - no tiem momentiem, kas mūs gaida," skaidroja Ukrainas prezidents.