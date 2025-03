Medijs: Lielbritānija uz Ukrainu apsver sūtīt iznīcinātājus

Saskaņā ar Eiropas valstu priekšlikumiem uz Ukrainu nosūtīt miera uzturētāju kontingentu Lielbritānijas Gaisa spēki ir piedāvājuši to nosegt no gaisa. Ceturtdien armijas apvienotā štāba sanāksmē izskanēja priekšlikumi uz Ukrainu sūtīt arī britu karavīrus, vēsta izdevums "The Telegraph".