Tarifi pret tarifiem – uzvarētāju šādā karā nebūs

No tērauda līdz trampistu sojas pupiņām

Spriedze ES un ASV tirdzniecības attiecībās pieauga pagājušajā nedēļā, kad, atbildot uz Trampa administrācijas noteikto 25% ievedmuitu tēraudam un alumīnijam no visām pasaules valstīm, Brisele paziņoja par muitas tarifu piemērošanu ASV preču eksportam uz ES 26 miljardu eiro vērtībā.

1.aprīlī ES stāsies spēkā tarifi no ASV importētajām precēm četru miljardu eiro vērtībā, to vidū tēraudam un alumīnijam, viskijam, motocikliem, džinsiem un apelsīnu sulai. Savukārt aprīļa vidū plānota ES muitas tarifu otrā kārta, kas būs daudz plašāka un attieksies tostarp uz kosmētiku, apģērbu, koksni, sojas pupiņām un citām lauksaimniecības precēm.

Turklāt ES atbildes tarifi ir īpaši vērsti pret ASV štatiem, kuros prezidenta vēlēšanās novembrī balsotāju vairākums atbalstīja Trampu. Lielāka muita būs jāmaksā par sojas pupiņām no Luiziānas - ASV Pārstāvju palātas priekšsēdētāja Maika Džonsona štata -, liellopu un mājputnu gaļu no Nebraskas un Arkanzasas, koksni no Džordžijas un Virdžīnijas. "Savā reakcijā mēs cenšamies būt gudri," sacījusi augsta ranga ES amatpersona, kas vēlējusies palikt anonīma. "Mums ir saraksts ar produktiem, kuriem ir augsta simboliska vērtība un kas mums nemaksā dārgi," piebildusi amatpersona.