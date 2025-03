Golubeva atzīmē, ka nesen, vadot mācības pašvaldību krīžu vadītājiem un pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā, bijusi lieciniece saspīlētai diskusijai starp amatpersonu, kas atbild par civiliedzīvotāju aizsardzību, un vietējo kopienas brīvprātīgo. Diskusijā bijušas domstarpības par to, kā reaģēt uz krīzēm - pašvaldības iestādes to redzēja kā sadarbību ar operatīvajiem dienestiem, kamēr vietējie aktīvisti vēlējās skaidrāk definētu lomu un pieejamus komunikācijas kanālus, kas ļautu veicināt informācijas apmaiņu "no apakšas uz augšu". "Tas nav daudz, un šādi mehānismi būtu ātri jāizveido, ja vēlamies, lai "visas sabiedrības iesaiste" nebūtu tikai sauklis," pauž Golubeva.