Politiskās partijas drīkst pieņemt ziedojumus, taču tikai no fiziskām personām un ne vairāk kā 3700 eiro gada laikā no viena cilvēka. Finansējuma saņemšana no ārvalstīm ir aizliegta. KNAB pieprasīs visu informāciju no “Latvija pirmajā vietā” par rīkotajiem pasākumiem pensionāriem un vērtēs partijas iespējamo atbildību.