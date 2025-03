Vairākās Latvijas pašvaldībās pēc reformas darbinieku skaits nevis samazinājies, bet pieaudzis

Ogres novada pašvaldību struktūrās nodarbinātie mediju uzmanību piesaistījuši vairākkārt. Pērn žurnāls "Ir" atklāja, ka vismaz astoņi ar Nacionālo apvienību saistīti cilvēki pēc tam, kad Nacionālā apvienība izkrita no valdības, atrada darbu Ogres novada pašvaldībā.

Piemēram, Jānis Eglīts, kurš iepriekš strādāja kādreizējā zemkopības ministra Kaspara Gerharda birojā, pēcāk kļuva par Ogres novadā no jauna izveidotās Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāju. Savukārt jau pieminētais Patriks Grīva, kurš šobrīd ir Ogres novada komunikācijas nodaļas vadītājs, pirms darba vietvaras administrācijā strādāja kādreizējā kultūras ministra Naura Puntuļa birojā.

No Helmaņa teiktā izriet, ka tā ir vien sagadīšanās. Darbu pašvaldībā viņi dabūjuši uzkrātās darba pieredzes dēļ. "Ir profesionalitātei nozīme. Valsts ir gadiem ieguldījusi līdzekļus šajos cilvēkos," paskaidro Ogres novada domes mērs.

Kopumā šādi jautājumi, kas vairāk skar ētiku vai lietderību, ne likumu, par pašvaldību atbildīgajā ministrijā nenonāk, izriet no Bērziņas teiktā. "Kamēr pašvaldība darbojas likuma ietvaros un mēs varam saskatīt, iespējams, no ētikas viedokļa vai, iespējams, no mums sabiedrībā normu, kas nav rakstīts likumā, ietvaros, tikmēr tā ir pašvaldības atbildība. Es varu aicināt tikai iedzīvotājus pašus vērtēt, kā tas katrā pašvaldībā būs noticis. Tūlīt būs pašvaldību vēlēšanas," norāda ministre.