VIDEO Valsts atvēlētā nauda farmaceitu līdzmaksājumam strauji izsīkst

Pagājuši gandrīz trīs mēneši kopš spēkā ir jaunie zāļu cenu veidošanas principi. Viens no reformas jauninājumiem ir farmaceita nodeva, ko iedzīvotāji redz aptieku čekos. Daļu no tās maksā pircējs, bet daļu sedz valsts. Tam šī gada veselības budžetā rezervēti gandrīz 10 miljoni eiro, taču divos mēnešos jau ir iztērēta ceturtā daļa no iedalītā un līdz gada beigām ar to var izrādīties par maz, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".