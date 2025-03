Plāno programmu atvaļināto karavīru un virsnieku nodarbināšanai aizsardzības industrijā

Aizsardzības ministrijas (AM) ieskatā atbalstāma ir programmas izveide, kas veicinātu aktīva dienesta militārpersonu iekļaušanos aizsardzības industrijas uzņēmumu rutīnā, piemēram, prakses vai pieredzes apmaiņas veidā, un/vai atvaļināto karavīru un virsnieku nodarbināšana aizsardzības industrijā pēc atvaļināšanās.

Stratēģijā norādīts, ka pārliecinoši lielākā NBS nodarbināto daļa ir militārpersonas bez pieredzes uzņēmējdarbībā un ražošanā. Veidojot dienesta vietas uzņēmumos, stratēģija paredz izvērtēt iespēju to īstenot, izveidojot pieredzes apmaiņas programmas, kurā arī industrijai būtu iespēja iesaistīties NBS struktūrā, piemēram, tehnikas un sistēmu uzturēšanā. Tādējādi tiktu panākta lielāka pieredzes apmaiņa, izpratnes pieaugums par militāro vajadzību un industrijas spēju to sasniegt.

Jau ziņots, ka līdz 2028.gadam AM plāno dubultot NBS iegādes no vietējās industrijas, sasniedzot 20% no kopējo iegāžu apjoma. Savukārt līdz 2036.gadam šo apjomu plānots palielināt līdz 30%.