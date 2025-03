Video Aiz priekškara: Eiropa ir lielākais šķērslis ceļā uz mieru - tā vēlas karot

Bet galvenais normalizācijas fokuss, kā norāda pētniece, ir ekonomiskā sadarbība. Pilnvērtīga vēstniecību darbība vēl ir jāatsāk, bet ekonomiskajā sfērā sadarbība jau rit pilnā sparā. To visu var uzskatīt par lielu Kremļa panākumu, kas pakāpeniski samazina Krievijas un ASV attiecību dinamikas atkarību no Ukrainas kara rezolūcijas.

"Kremlis ir gatavs pamest Trampam dažus nenozīmīgus vai pat fiktīvus kaulus, lai nepieļautu, ka fundamentālas domstarpības par Ukrainu izjauc tendenci uz divpusējo attiecību normalizāciju. Trampam tas lieliski der, un tas padara Ukrainas situāciju vēl sliktāku. Šādos apstākļos Kremlim pat nav tieši jāpieprasa Kijivas kapitulācija un "Stambulas plus" nosacījumu izpilde. Ukraina jau pamazām tiek noņemta no tai nepieciešamā militārā atbalsta, un Trampa politika saasina domstarpības starp ASV un Eiropu," raksta Stanovaja.

Neraugoties uz to, viņa norāda, ka ASV un Krievijas attiecību hipotētiskā normalizācija joprojām ir sākuma stadijā un augsta līmeņa ekonomiskajiem projektiem, ar kuriem abas puses tik ļoti vēlas lepoties, ir visas iespējas sabrukt sliktā investīciju klimata dēļ Krievijā un kraso pretrunu dēļ starp Maskavas un Vašingtonas pozīcijām. Pastāv visas iespējas, ka šī tuvināšanās galu galā nonāks strupceļā. Tomēr pat šāds iznākums tiks uzskatīts par labu rezultātu Kremlim.

Kremļa apsūdzības Ukrainai

Kā jau bija gaidāms, īsi pēc pamiera stāšanās spēkā Krievija apsūdzēja Ukrainu par tā pārkāpšanu, jo tā it kā esot devusi triecienus pa Krievijas naftas noliktavām, kā arī gāzes staciju Sudžā. Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvoja, ka Ukraina it kā esot plānojusi uzspridzināt staciju, lai organizētu "provokāciju". Savukārt Ukrainas ģenerālštābs sociālajos tīklos komentēja, ka apsūdzības esot nepamatotas un daļa no diskreditēšanas kampaņas pret Ukrainu.