Tiešraide Ukrainā atgriezies slavenais stārķis Hricko

Pētnieka Anatolija Podobajlo 2023. gadā izveidotā tiešraide ir kļuvusi par sava veida vīrusa sensāciju Ukrainā, un katru gadu, kad stārķu pāris atgriežas no ikgadējās migrācijas, tiešraide kļūst populāra.

Hricko 22. un 23. martu ligzdā pavadīja viens pats, bet vienlaikus viņu tiešraidē vēroja simtiem cilvēku. Kāds lietotājs pat rakstīja, ka vērot, kā Hricko veicas, ir daļa no viņas "rīta rutīnas".

Lielāko daļu no 24. marta Hrucko joprojām bija viens, sargājot sevi no vēja un laiku pa laikam aizlidojot, lai veiktu stārķa uzdevumus. Tad ap plkst.18 ieradās vēl viens stārķis. Laikraksts "Kyiv Independent" sazinājās ar Podobajlo, lai pārliecinātos, vai tā patiešām ir Ordaka, un saņēma atbildi, ka oficiāls apstiprinājums tiks saņemts no rīta. Tomēr, visticamāk, "stārķu savstarpējās mijiedarbības" dēļ tā ir viņa.