Automašīnu remonts bieži vien nav lēts prieks. Tomēr, apgūstot nepieciešamās prasmes, ar to var nodarboties ikviens. Arī sievietes. Viena no tādām ir Alīsija Hollande, kas vienmēr ir interesējusies par automašīnām. Bērnībā viņa atteikusies no Bārbijām, lai tikai varētu tikt pie kārotās rotaļu kravas automašīnas.