"Rūta kādā TV raidījumā stāstīja par toksiskām attiecībām, no kurām gribējusi tikt vaļā. Patiesībā es biju tas, kurš no šīm toksiskajām attiecībām gribēju tikt prom. Es vairākkārt arī gāju prom, taču pretī vienmēr saņēmu vienu un to pašu – Rūta liedza man iespēju sazināties ar bērniem. Bija tā, ka bērnus neredzēju gandrīz pusgadu, jūdzos no tā nost. Sūtīju neskaitāmus e-pastus Rūtai ar lūgumu satikt bērnus. Bet viņa tos ignorēja, tajā pašā laikā brauca uz vietu, kur tobrīd dzīvoju, un karināja uz sētas manu bērnu drēbītes. Reiz viņa bērnu drēbes bija salikusi aiz mašīnas logu tīrāmajām slotiņām. Viņa vilka mani atpakaļ pie sevis caur bērniem, kas man vienmēr bijuši svarīgi," skaidro Mārcis.