Maģiskā domāšana mūsdienās: kā sabiedrība un mediji raugās uz ezoteriķiem kaimiņvalstīs

Dominējošie temati medijos: no krāpšanas līdz garīgajai veselībai

Analizējot, par kādiem aspektiem saistībā ar dziedniekiem un ekstrasensiem visbiežāk raksta Lietuvas un Igaunijas mediji, iezīmējas vairāki galvenie temati. Viens no tiem ir krāpniecības gadījumi un ar to saistītie skandāli. Regulāri tiek ziņots par situācijām, kad pašpasludināti "brīnumdari" izmānījuši no cilvēkiem lielas naudas summas, solot atrisināt viņu problēmas.