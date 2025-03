No 1. aprīļa uz Rīgas Dienvidu tilta estakādēm atkal varēs braukt ātrāk

Maksimālā atļautā braukšanas ātruma ierobežojumu 50km/h, ko ikgadēji ievieš uz ziemas periodu, atcels posmā no uzbrauktuves no Latgales ielas līdz Lubānas ielai. Tāpat ātruma ierobežojumu atcels pretējā tilta brauktuves pusē no Lubānas ielas līdz uzbrauktuvei no Piedrujas ielas.