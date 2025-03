Vairākiem ar E. coli inficētajiem bērniem attīstījies hemolītiski urēmiskais sindroms

Kā skaidro slimnīcā, lai apstiprinātu, ka vēl kādam no bērniem ar līdzīgiem simptomiem, kurš vērsies BKUS Neatliekamās medicīnas centrā, ir konkrētā infekcija, jāsagaida laboratoriski apstiprināti analīžu rezultāti, tāpēc informāciju par aktuālo situāciju par stacionēto bērnu skaitu ar infekciju turpmāk varēs nodrošināt reizi dienā.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no mūsu normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.