Uzulnieks komentē iespēju bāzes pensijas ieviešanai celt pievienotās vērtības nodokli

Uzulnieks vērsa uzmanību, ka bāzes pensiju ieviešanai vēl ir laiks, jo to nevar darīt ātrāk par 2029.gadu. Vienlaikus ir jāsaprot, cik liela summa šim mērķim precīzi nepieciešama, tostarp jāizvērtē, kādus līdzekļus iespējams pārdalīt.

Arī lielākās senioru organizācijas ir aktualizējušas jautājumu par to, kādēļ tiem, kas strādājuši 20 un vairāk gadu būtu jācieš to iedzīvotāju dēļ, kas, iespējams, strādājuši ēnu ekonomikā.

Līdztekus viņš informēja, ka no šī gada ir palielināts minimālās pensijas līmenis un minimālais maznodrošinātā statusa līmenis par aptuveni 30% vairāk, nekā tas bija iepriekš.

No šī gada ar nodokļiem neapliekamais ienākumu minimums pensionāriem ir 1000 eiro. Ja pensionārs ir strādājošs, tad neapliekamais minimums tiek sadalīts 500 eiro strādājošam un 500 eiro darba devējam. Tāpat no šā gada 1.oktobra pensijas tiek indeksētas pilnā apmērā līdz apmēram 1500 eiro, līdz ar to 98% senioru pensijas tiks indeksētas pilnībā, sacīja politiķis.