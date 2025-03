Zoriks Francijas čempionātā gūst 18 punktus zaudējumā Eirolīgas komandai

Zoriks 33 minūtēs un sešās sekundēs realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz kļūdījās, trīsreiz pārkāpa noteikumus, tika pie 16 efektivitātes koeficienta punktiem un negatīva +/- rādītāja (-11).