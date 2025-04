Turpmāk VID nepiedzīs nelielos nokavētos nodokļu maksājumus

Minētais ietver arī izmaksas primāro izpildes darbību veikšanai. Nodokļu administrācijas izmaksas ir naudas summa, kas vienādā apmērā tiek piemērota visiem nodokļu maksātājiem parāda atgūšanas procesā, neatkarīgi no konkrētā nodokļu maksātāja parāda summas.

Atbilstoši VID sniegtajai informācijai 2023.gada beigās nodokļu parāds līdz 15 eiro bija 37 440 nodokļu maksātājiem jeb 21,1% no parādnieku kopējā skaita. Savukārt no parāda kopējās summas, kas ir 536,96 miljoni eiro, šādi parādi veidoja 0,12 miljonus eiro jeb 0,02% no parāda kopējās summas.