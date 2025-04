Policija Rēzeknē aizturējusi sievieti, kura pildījusi naudas mūļa funkciju

Pagājušajā nedēļā policija saņēma informāciju par krāpšanas gadījumu, kas bija vērsts pret kādu 1954.gadā dzimušu sievieti. Likumsargi veica operatīvos pasākumus un aizturēja 1978.gadā dzimušu sievieti, kura bija ieradusies pie cietušās, lai paņemtu naudu un nogādātu to tālāk.

Citi krāpšanas gadījumi notikuši 20.martā, kad sieviete piedalījās 3750 eiro izkrāpšanā no Rēzeknes novada Kaunatas pagastā dzīvojošas personas, un 24.martā, kad 2330 eiro izkrāpti no kādas Kārsavas iedzīvotājas, kurai arī iepriekš bija zvanījis viltvārdis un stāstījis par radinieku, kurš it kā ir cietis negadījumā.