Ļašenko neievēlē UEFA Izpildkomitejā

Uz divām divu gadu Izpildkomitejas locekļu vietām bija pieci kandidāti - Ļašenko, Ukrainas futbola leģenda Andrijs Ševčenko, spānis Rafaels Abals Losans, Bjorns Vasallo no Maltas un Moše Zuaress no Izraēlas.

Uz četru gadu termiņu Izpildkomitejas locekļu amatā tika pārvēlēts Itālijas pārstāvis Gabriēle Gravina un Hanss Vacke no Vācijas, bet ievēlēti - igaunis Aivars Pohlaks, norvēģiete Līse Klavenesa, kura bija vienīgā kandidāte - sieviete, Marijans Kustičs no Horvātijas, Armens Melikbekjans no Armēnijas, Ari Lahti no Somijas un Franks Pāvs no Nīderlandes.