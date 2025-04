Rīgas kampaņa: vieni sauc vēlamos partnerus, citi velk sarkanās līnijas

"Mēs to darījām iepriekšējā sasaukumā līdz brīdim, kad mēs konstatējām, ka satiksmes saimniecībā tiek izsaimniekota rīdzinieku nauda. Tas mums nebija pieņemami, tāpēc mēs zaudējām mēra amatu, bet es neredzu neko citu kā iespēju strādāt ar šiem pašiem politiskajiem spēkiem, ar kuriem mēs esam jau Rīgā sadarbojušies," apgalvo Kleinbergs.

Savukārt daudz piesauktais Rosļikovs no "Stabilitātei!", kurš pēc neveiksmīgajām sarunām par kopsaraksta izveidi ar "Saskaņu" tomēr pats iet kā Rīgas saraksta līderis, ar Šleseru strādāt būtu gatavs. Sarkanā līnija viņiem esot NA, tāpēc Šlesera flirtēšanu ar šo partiju Rosļikovs kritizē: "Nu šodien daļa no krieviski runājošiem latviešiem balso par Šlesera kungu. Un ja Šlesera kungs uzskata, ka viņa topošā sadarbība un koalīcija ar NA ir "okej", nu, lai to vērtē vēlētājs.