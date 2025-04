Cipule: kara situācijā Latvijā nekur nebūs drošās zonas, tāpēc slimnīcu pārcelšana būtu bezjēdzīga

Pēc NATO klasifikācijas ir 4 medicīnas līmeņi, kas organizēti pēc spējām:

Role 1 (R1): pre-hospital emergency care, primary health care, and essential diagnostics;

Role 2 (R2): enhanced care (resuscitation, surgical interventions at the pre-hospital stage);

Ukrainā piefrontes zonā veido slēpņus arī pazemē, kur ievainotos uzkrāj un gaida iespēju tos nodot jau civilajiem mediķiem. Viņi strādā drošā attālumā. Operē un ārstē padziļināti. Ja ir iespējams - stabilzētus cietušos ved arī uz ārzemēm. Un ceturtais līmenis nozīmē rehabilitāciju, pēc kuras karavīri var atgriezties frontē.

Role 3 (R3): specialized hospital care;

Role 4 (R4): a full spectrum of health care (highly specialized medical services, rehabilitation within hospitals situated away from the front).