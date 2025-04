Raidījums: LVRTC bojātā jūras kabeļa remonts izmaksājis gandrīz pusmiljonu

Kabelis sabojāts aptuveni 130 kilometru attālumā no Ventspils un ap 40 kilometriem no Gotlandes krasta. Pārrautais vads atradās 100 metrus zem ūdens, ierakts zem aptuveni 1,5 metru biezas māla kārtas. To salabot LVRTC uzticēja somu uzņēmumam Lilaco Offshore. Darbus sāka jau 3.februārī, bet izcelt kabeli izdevās tikai divarpus nedēļas vēlāk.