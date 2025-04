"airBaltic" pagaidu padomes priekšsēdētājs komentē Gausa atlaišanu

Komentējot, vai Gausam tiks izmaksāta kompensācija par atlaišanu no amata, Martinovs norādīja, ka padome šādu lēmumu par kompensāciju izmaksāšanu nav pieņēmusi.

Martinovs arī norādīja, ka atbilstoši Komerclikumam padomei ir jābūt svarīgam iemeslam, lai lemtu par valdes locekļu atcelšanu no amata, tostarp viens no svarīgiem iemesliem ir akcionāru neuzticības izteikšana, tāpēc padome ir pieņēmusi lēmumu Gausu atbrīvot no amata.