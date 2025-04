Līdzšinējais Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" valdes priekšsēdētājs Martins Gauss pirmdien tika atlaists no amata. Gauss aģentūrai LETA sacīja, ka atlaišana no "airBaltic" valdes priekšsēdētāja amata viņam bijis pārsteigums, tomēr politiķi to jau kādu laiku pieprasījuši.