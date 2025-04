Premjere komentē Trampa tarifus

Vienlaikus premjere uzsvēra, ka šie tarifi vairāk ietekmēs ASV pašu tirgu. Viņa skaidroja, ka pašlaik Eiropas Komisija pārrunā potenciālo tarifu ietekmi un vērtē, vai ir nepieciešami atbildes pasākumi no Eiropas Savienības (ES) puses.

Jau ziņots, ka ASV noteica vismaz 10% lielus muitas tarifus, ko Vašingtona piemērojusi gandrīz visiem saviem tirdzniecības partneriem. Atsevišķām valstīm piemēroti ievērojami augstāki tarifi, kuru lielums ir atkarīgs no ASV tirdzniecības deficīta attiecībās ar konkrēto valsti. Imports no ES valstīm no trešdienas varētu tikt aplikts ar 20% lielu muitas nodevu.