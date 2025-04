Oskars savā e-pastā saņēmis paziņojumu it kā no CSDD par to, ka viņam piemērots 160 eiro naudas sods. Lai to apskatītu, vajadzēja autorizēties ar internetbanku. Tikai vēlāk Oskars saprata, ka kļuvis par krāpnieku upuri, vēsta TV3 raidījums "Bez tabu".