Latvijas Banka: Paaugstināto tirdzniecības tarifu atlikšana ir laba ziņa, tomēr neko nerisina

"ASV un Ķīnas tirdzniecības karš ietekmēs visu pasauli - kādu vairāk, kādu mazāk, bet ietekme būs un to varēs turpināt redzēt finanšu tirgus svārstībās," norādīja ekonomisti. Viņi pauda, ka šobrīd ir noteikta 90 dienu pauze deficīta samazināšanas tarifiem virs 10%, kas ir laba ziņa, un to varēja arī redzēt spēcīgajā kāpumā finanšu tirgos pēc ilgstoša krituma. Tomēr nenoteiktība saglabājas augsta un nav skaidrs, kādas vienošanās gan Eiropai, gan pārējām iesaistītajām pasaules valstīm izdosies panākt.

Tikai dažas stundas iepriekš Tramps paziņoja par 104% likmes piemērošanu importam no Ķīnas. Pekina uz to reaģēja, piemērojot importam no ASV 84% likmi.