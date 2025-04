Vācijas jaunās valdības mērķis būs organizēt regulārus deportāciju lidojumus uz Afganistānu un Sīriju

Vācieši var paļauties uz to, ka nākamā koalīcija daudz plašākā mērogā deportēs noziedzniekus uz šīm divām valstīm, laikrakstam "Bild" sacīja politiķis.

Valdība paziņoja par nodomu organizēt turpmākus lidojumus, taču tas netika īstenots, sarežģījumiem rodoties arī saistībā ar to, ka Berlīnei nav diplomātisko attiecību ar talibu administrāciju.

Jautājums par noziedznieku deportēšanu no Vācijas uz Afganistānu bija viena no galvenajām kampaņas tēmām februārī notikušajās parlamenta vēlēšanās pēc migrantu veiktajiem uzbrukumiem, no kuriem dažus pastrādāja Afganistānas pilsoņi.