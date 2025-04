Igaunijas likumsargi no valsts izraidījuši vēl vienu ultranacionālistu ar Krievijas pasi. Pēc Krievijas pilsoņa Konstantīna Gorlova, kurš neslēpa savas simpātijas pret neonacistiem, izraidīšanas kļuva zināms, ka pleskavietis Maksims Širokovs atstāja Igauniju pa to pašu maršrutu un ar to pašu eskortu.