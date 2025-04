VIDEO Raidījums skaidro, vai Trampa tarifi varētu ietekmēt Latvijas ekonomiku

Abi zīmoli nodarbojas ar apģērbu un priekšmetu apdruku un izšūšanu. To klienti ir mazie biznesi, kas rada savus dizainus. Materiālus ASV ražotnei piegādā no ārzemēm. Tarifu tiešās sekas uz loģistikas ķēdi aizvien nav aprēķināmas. Visticamāk, daudzi biznesi, tostarp Printful un Printify klienti, būs spiesti darbu pārtraukt.

Alekss Saltonstāls, apvienotā "Printful" un "Printify" uzņēmuma izpilddirektors

"Mēs ļoti intensīvi strādājam, lai izprastu mūsu piegādes bāzi, no kurienes mēs iegūstam izejmateriālus, un saprastu jebkādas izmaiņas transportēšanas sistēmā, kas radīsies no tarifiem, kā arī to, kā tarifi paši par sevi maina produktu cenas neatkarīgi no tā, kur mēs tos apdrukājam. Tas kļūst par ļoti sarežģītu matemātikas vienādojumu. Mēs gandrīz visu ražojam pēc pieprasījuma un varam ražot un iegūt resursus no dažādām valstīm. Bet esmu runājis ar daudziem cilvēkiem mūsu industrijā un citās nozarēs, kuriem nav šīs elastības. Tāpēc, manuprāt, mēs redzēsim cenu pieaugumu. Es domāju, ka redzēsim produktu pieejamības samazināšanos un reālus traucējumus ASV tirgū. Diemžēl tarifu politika var mainīties vienas nakts laikā, bet piegādes ķēdes mainās mēnešiem ilgi, un tas visu ļoti sarežģī".