VIDEO Partiju "Latvija pirmajā vietā" apmācījis ārvalstu sociālo tīklu konsultants

Raidieraksta "Noliktava" dalībnieks Jānis Kronis ir ne tikai aktieris, bet arī viens no "Re:Baltica" komandas, kurš stāsta par partiju darbiem pirms vēlēšanām. Viņš esot piesardzīgi optimistisks par KNAB un citu dienestu spēju uzraudzīt slēptos naudas maksājumus TikTok.

Jānis Kronis, Raidieraksta "Noliktava" dalībnieks, aktieris

"Es ceru, ka ir mācījušies no citu kļūdām. Bet tajā pašā laikā īsti tādas pārliecība, ka ir pavisam vienkārši izskaitļot arī nav, jo sen jau vairs nav tas laiks, kad vienkārši ienāks kontā nauda ar uzrakstu "nauda no Kremļa" – lūdzu jums. Tas viss ir daudz sarežģītāk. Es raugos ar nedaudz skepsi, bet tomēr ar cerību, ka likumuzraugošās iestādes tomēr ir mācījušās no citiem."