Atsevišķos valsts galveno autoceļu posmos palielināts maksimālais atļautais ātrums

Maksimālais atļautais braukšanas ātrums līdz 110 kilometriem stundā palielināts uz Jūrmalas šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Jūrmalai, savukārt maksimālais braukšanas ātrums līdz 100 kilometriem stundā palielināts divos posmos - uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei un uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jaunolainei.