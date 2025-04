Revolūcija jūsu pagalmā: ECOVACS robotizētie bezvadu zāles pļāvēji, kas maina ierasto zāliena kopšanas praksi

ECOVACS – labi pazīstams robotikas inovators sadzīves tehnikas nozarē, kas nodrošina progresīvus dažādu kategoriju mājas robotus, 2023. gadā uzsāka darbību viedo robotizēto zāles pļāvēju tirgū. Pirmie GOAT sērijas modeļi kopš to ieviešanas ir guvuši ievērojamu atzinību patērētāju vidū, to novatoriskajam dizainam, viedajām tehnoloģijām un praktiskumam ātri padarot tos par vienu no progresīvākajiem zāliena kopšanas risinājumiem.