VIDEO Raidījums: Otrdien pazudušo zēnu kādu ceļa posmu veduši arī nepazīstami cilvēki

Deviņus gadus veco Aleksu, kurš dzīvo pie mammas Lāčplēša ielā, no Natālijas Draudziņas vidusskolas nereti uz mājām aizved vecākais brālis. Arī dienā, kad puisēns, nevienam to nestāstot, apņēmās mērot tālu ceļu pie tēta, jo vecāki dzīvo šķirti, savai skolotājai teica, ka mājup ies brāļa pavadībā. Mācību iestādi Bruņinieku ielā zēns pameta aptuveni divos dienā.

Viena no nozīmīgākajām vietām, kurā līdzcilvēki pamanīja puiku, bija Daugavpils šoseja, netālu no Salaspils. Šī autoceļa apkārtnē policija pārmeklēja arī mežus, jo nebija pārliecības, ka zēns nav novirzījies no šosejas. Kādu ceļa posmu viņu paveduši arī nepazīstami cilvēki ar auto.