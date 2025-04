Lidmašīnās veda naudas maisus un dārglietas. Atklāti jauni fakti par Asada bēgšanu

Pēc aģentūras datiem, "īpašumu evakuācija" tika īstenota ar lidmašīnu "Embraer Legacy 600", kuru Asada ekonomikas padomnieks Jasars Ibrahims īrēja no Lībānas biznesmeņa Mohameda Vehbes lidsabiedrības "Flying Airlines".

Pēc lidojumu izsekošanas pakalpojumu sniedzēju datiem, 48 stundas pirms Asada režīma krišanas "Embraer" lidmašīna veica vairākus pārlidojumus no Sīrijas uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem un atpakaļ. Pirmajos divos reisos no Damaskas uz Al Batīnas lidostu Abu Dabī 6. decembrī Asada ģimenes locekļi pārveda naudu, gleznas un nelielas skulptūras.

8. decembrī nemiernieki ienāca Damaskā un tās lidosta pārtrauca darbību. Asads šajā brīdī bēga uz Latākiju. "Embraer" lidmašīna šajā dienā izlidoja no Abū Dabī un piezemējās Krievijas aviobāzē Hmeimimā. Tajā reizē Sīriju ar šo lidmašīnu pameta viens no Asada režīma piekritējiem – Ahmeds Halils. Viņš ieradās bāzē bruņotā automobilī ar vairākiem simtiem tūkstošu dolāru skaidrā naudā. Pats Asads, kura atrašanās vieta tika turēta noslēpumā pat no tuvākajiem ģimenes locekļiem, 8. decembrī ielidoja Krievijā, kur ieguva politisko patvērumu.