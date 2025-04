Tiešraide Jūras ērgļu ligzdā Durbē izšķīlies otrais cālis

Milda kopā ar jauno tēviņu Zorro ir kopš pagājušā gada aprīļa, jo aprīļa vidū pazuda iepriekšējais tēviņš Hugo. Aprīļa beigās, kad Milda bija prom, krauklis no ligzdas aiznesa abas olas, tādēļ iepriekšējā sezona Durbes ligzdā bija neveiksmīga.

Kā vēstīts, kopš 2017.gada marta šajā ligzdā uzturējās jūras ērgļu pāris, kam ligzdas vērotāji bija devuši vārdus Milda un Raimis. Tiešraidē no jūras ērgļu ligzdas 2021.gada sezona sākās ar skatītājus satraucošiem notikumiem - pazuda jūras ērgļu tēviņš Raimis. LDF tiešraides kameru projekta vadītājs Jānis Ķuze iepriekš prognozēja, ka mātīte Milda, kura perēja trīs olas, viena nevarēšot nodrošināt inkubāciju, līdz ar to sekmīga ligzdošana šajā ligzdā bija maz ticama. Neskatoties uz to, divi putnēni izšķīlās, taču pārtikas trūkuma dēļ gāja bojā.